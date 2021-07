Egitto: ambasciata in Libia rimpatria 140 cittadini bloccati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore Mohamed Tharwat Selim, capo della missione diplomatica egiziana a Tripoli, ha dichiarato che la rappresentanza d’Egitto è riuscita a rimpatriare Al Cairo ieri 140 cittadini egiziani, tra cui 17 minori, completando le procure di identificazione dopo averli visitati più volte nei centri di detenzione, alcuni dei quali si trovano a 550 chilometri di distanza dalla capitale libica. L'ambasciatore ha affermato che sono state fornite necessità urgenti, cure mediche e test Covid per i cittadini egiziani prima del loro ritorno. Il ministero degli Esteri egiziano ha invitato i cittadini a fare attenzione a non cadere vittima di reti criminali dell’emigrazione clandestina, che espongono a gravi rischi e, in alcuni casi, alla morte. L'ambasciata egiziana si è coordinata con le agenzie delle Nazioni Unite e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) per organizzare programmi di riabilitazione per i cittadini egiziani che rientrano Al Cairo e per facilitare il loro reinserimento socio-economico. (Cae)