Borsellino: Aiello (Idv), onorare sua memoria con fatti non parole

- È passato un altro anno dalla morte di Borsellino e il suo ricordo è più vivo che mai. Lo dichiara in una nota Piera Aiello, deputata di Italia dei valori e testimone di giustizia sotto scorta. "Zio Paolo, come voleva lo chiamassi - aggiunge la deputata - è il giudice che mi ha convinto a diventare testimone di giustizia e mi ha reso la donna che sono. Oggi sarò a Palermo per onorare la sua memoria, ma questo non basta. Per rendere omaggio a un così grande servitore dello Stato servono fatti, non parole vuote. Possiamo e dobbiamo farlo da subito - conclude Aiello - a partire dalla ricerca della verità sulla sua morte, dalla riforma della giustizia, che al momento non mi pare vada nella giusta direzione, e dal controllo dei soldi che arriveranno con il Recovery fund". (Com)