Cina: 1,55 milioni di nuovi investitori nel mercato azionario a giugno

- Il mercato dei titoli azionari cinese ha attratto 1,55 milioni di nuovi investitori a giugno, secondo i dati riportati da China Securities Depository and Clearing Corporation (Csdc). Secondo la società cinese, il dato rappresenta un incremento dello 0,4 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Alla fine di giugno il numero di investitori nel mercato dei titoli cinese ha raggiunto i 189 milioni. Le azioni cinesi hanno chiuso al ribasso venerdì 16 luglio, con l'indice Shanghai Composite Index in calo dello 0,71 per cento, a 3.539,3 punti. Lo Shenzhen Component Index ha chiuso in ribasso dell'1,3 per cento a 14.972,21 punti. (Cip)