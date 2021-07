Cultura: a Roma dal 21 al 25 luglio c'è "Letterature" con un nuovo format che include più arti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 21 al 25 luglio torna a Roma il festival Letterature e che quets'anno ha come tema "Leggere il mondo". In occasione dei vent'anni della manifestazione culturale, a Roma sono in programma cinque serate allo Stadio Palatino, a cura di Andrea Cusumano e Lea Iandiorio, con la regia di Fabrizio Arcuri. Da sempre il racconto e la parola hanno accompagnato aspirazioni, dolori, gioie, sogni, immagini. Oggi più che mai la parola di poeti e scrittori può aiutare a Leggere il mondo: questo il senso dell'edizione del 2021 che è stata presentata questa mattina dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, alla Biblioteca Casa delle Letterature. Tante le voci coinvolte, non solo della letteratura e della poesia, ma anche un nuovo format, concepito come uno spettacolo tra le arti, un’esperienza sinestetica in cui le diverse forme espressive si intrecciano in un dialogo connesso, grazie alla straordinaria location dello Stadio Palatino che rende lo spazio protagonista, un tutt’uno con la narrazione. L'immagine per la campagna di comunicazione è un frame dei Masbedo, Nicolò Massazza e Iacopo Bedogni, che dal 1999 si esprimono con il linguaggio del video e delle installazioni. Attraverso l’installazione site-specific “Una finestra sul mondo” porteranno avanti un dialogo con gli ospiti e il pubblico nel corso delle cinque serate di Letterature, dove le arti visive e sonore diverranno un tutt’uno con la narrazione. (segue) (Rer)