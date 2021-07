Cultura: a Roma dal 21 al 25 luglio c'è "Letterature" con un nuovo format che include più arti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i nomi nazionali e internazionali attesi a Roma, in un programma che prevede letture di inediti, performance poetiche e riflessioni a braccio, ci sono: Jonathan Coe, Cristina Morales, Aixa de la Cruz, Carmen Maria Machado, Patrick McGrath, Amity Gaige, Sebastiano Mauri, Melino Imparato/Franco Scaldati, Elisa Biagini, Vito Mancuso, Nicholas Jubber, Roberto Alajmo, Gianrico Carofiglio, Jhumpa Lahiri, Roberto Venturini, Katharina Volckmer, Roberto Saviano, Milo de Angelis, Mario Desiati, Muriel Barbery, Nathalie Léger, Assaf Gavron, Erri De Luca, Stefano Massini ed Emanuele Trevi vincitore del Premio Strega 2021. "La pandemia ci ha costretto al ripensamento di tante attività - ha detto la sindaca Raggi -. A partire dallo scorso anno abbiamo iniziato a vivere la nostra vita soprattutto attraverso uno schermo, e questo strumento è entrato prepotentemente nella nostra vita. Ci siamo resi conto di quanto l'uso di questo mezzo possa arricchire la realtà che viviamo ogni giorno. Proviamo a sperimentare qualcosa di nuovo, lo stesso festival nasce come una contaminazione di stili e di arti, affinché si possa produrre qualcosa di nuovo ogni sera. La nostra realtà è cambiata, reinterpretando gli schemi tradizionali e trasformando la realtà in qualcosa di nuovo e potente, riusciremo a fare un salto in avanti. Il festival delle Letterature - ha concluso Raggi - ha saputo incanalare le difficoltà del momento all'interno di una forma inedita". (segue) (Rer)