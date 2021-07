Cultura: a Roma dal 21 al 25 luglio c'è "Letterature" con un nuovo format che include più arti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario di Biblioteche di Roma, Vittorio Bo, ha ricordato che "durante la pandemia la lettura è aumentata: c'è stata una impennata nei prestiti digitali e negli audiolubri di Biblioteche di Roma, un dato estremamente incoraggiante che ci mostra come la cultura può aiutare a uscire da un momento a cui eravamo impreparati". Per l'assessora alla Cultura, Lorenza Fruci, "ancora una volta rappresentiamo un'istituzione che ha superato la pandemia con grande impegno e senza dimenticare il ruolo che hanno le istituzioni culturali. Anche Letterature fa parte dell'Estate romana, Letterature sta facendo un passo ancora più avanti con ospiti internazionali, non era affatto scontato. L'offerta culturale è ampia e varia, con contaminazione di arte e linguaggi". Il programma è disponibile su "www.culture.roma.it". (Rer)