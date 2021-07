Cina-Usa: origine Covid, mezzo milione di utenti web scrive lettera all'Oms

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di oltre mezzo milione di utenti web cinesi ha firmato una lettera aperta congiunta per chiedere all'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) di indagare sull'Istituto di ricerca medica sulle malattie infettive dell'esercito statunitense (Usamriid) a Fort Detrick, nel Maryland. Lo ha dichiarato il gruppo al quotidiano cinese "Global Times", che pubblicherà la lettera sulle sue piattaforme WeChat e Weibo per sollecitare una risposta pubblica. La campagna degli utenti web ha raccolto mezzo milione di firme in 24 ore. L'iniziativa è parte della risposta di Pechino alle accuse riguardo la possibile provenienza della Covid-19 dal laboratorio di virologia di Wuhan, che la Cina definisce "diffamatorie". (Cip)