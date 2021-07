© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Senato i voti per far passare il ddl Zan “non ci sono”. Lo ha ribadito il leader di Italia viva, Matteo Renzi, intervenendo a Rainews24. Un compromesso sul testo “per me è possibile e non capisco perché il Pd si è messo di traverso se questo accordo è alla portata di mano”. “Non capisco perché il Pd vuole affossare la legge Zan”, ha aggiunto. (Rin)