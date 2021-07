Nigeria: Covid, autorità impongono stato di massima allerta nella capitale Abuja e in sei Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Nigeria hanno imposto lo stato di massima allerta nella capitale Abuja e in altri sei Stati del Paese a seguito dell'emergere della variante Delta del Covid-19. In un comunicato il comitato direttivo presidenziale sul Covid-19 ha affermato che la decisione è stata presa dopo che il numero di nuovi casi e ricoveri ospedalieri ha continuato ad aumentare in particolare nei due Stati più popolosi del Paese, Kano e Lagos, dove si registrano “precoci segnali preoccupanti della terza ondata di pandemia”. Secondo quanto reso noto dal Centro nigeriano per il controllo delle malattie, nella giornata di ieri sono state registrate 203 nuovi contagi da Covid-19, che portano a quasi 170 mila il totale dall'inizio della pandemia, con 2.127 decessi. (Res)