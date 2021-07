Energia: fonti stampa, sì del ministero sloveno Infrastrutture per nuovo blocco a Krsko

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Infrastrutture della Slovenia avrebbe concesso alla società Gen energija il permesso per costruire la seconda unità della centrale nucleare di Krsko (Jek 2). Lo riferisce l'emittente "N1", citando fonti riservate. Secondo l'emittente, il via libera sarebbe arrivato dopo l'approvazione, la scorsa settimana, della Strategia climatica a lungo termine fino al 2050, che impegna la Slovenia a un uso a lungo termine dell'energia nucleare. Il documento ha fornito così una base giuridica per il rilascio del permesso per la costruzione della seconda unità della centrale. Il permesso non significa ancora che il secondo blocco sarà certamente realizzato, ma serve all'avvio delle procedure amministrative per la richiesta di attuazione del progetto. Secondo le previsioni più ottimistiche, prosegue l'emittente, il secondo blocco della centrale potrebbe essere costruito entro il 2035. Sono due le ubicazioni indicate per la sua costruzione, a monte e a valle del fiume Sava, vicino alla centrale nucleare esistente. Il valore stimato dell'investimento va dai 5 ai 6 miliardi di euro, a seconda della tecnologia scelta e delle dimensioni della centrale. La modalità con cui il governo ha inserito nella Strategia climatica il provvedimento sull'uso dell'energia nucleare ha incontrato la disapprovazione dell'opposizione e degli ambientalisti. (segue) (Seb)