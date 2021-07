Energia: fonti stampa, sì del ministero sloveno Infrastrutture per nuovo blocco a Krsko (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il dibattito pubblico, il governo ha aggiunto nel documento inviato al Parlamento che "nel campo dell'energia nucleare, la Slovenia pianifica l'uso a lungo termine dell'energia nucleare e a tal fine svolge le procedure amministrative e la preparazione della documentazione per le decisioni di investimento" . La costruzione della seconda unità della centrale potrebbe essere decisa, in ultima analisi, da un referendum a cui la maggioranza non sembrerebbe opporsi, sempre secondo le fonti dell'emittente. Lo stesso presidente della Repubblica, Borut Pahor, ha caldeggiato l'ipotesi referendaria in alcune dichiarazioni rese la settimana scorsa in proposito. L'idea di costruire il secondo blocco della centrale nucleare di Krsko (Jek 2) viene dibattuta da quasi vent'anni. Dal 2006 al 2018 Gen energija ha speso 16 milioni di euro per studi di fattibilità del progetto. Nel febbraio dello scorso anno è stato chiesto al ministero delle Infrastrutture un permesso di costruzione. La prima unità della centrale nucleare di Krsko dovrebbe estendere la sua licenza di esercizio per 20 anni, ma intorno al 2043 dovrebbe scadere la sua durata. (segue) (Seb)