Energia: fonti stampa, sì del ministero sloveno Infrastrutture per nuovo blocco a Krsko (3)

- La centrale termoelettrica di Sostanj (Tes) sta affrontando crescenti difficoltà finanziarie a causa dell'aumento dei prezzi dei tagliandi di emissione, che, secondo alcune informazioni, potrebbe portare alla sua chiusura anticipata. Questa è prevista per il 2030, ma il direttore generale per l'energia presso il ministero delle Infrastrutture, Hinko Solinc, ha recentemente dichiarato all'emittente "Rtv Slovenia" che la centrale termoelettrica potrebbe chiudere i battenti nel 2024. Nel Piano nazionale per l'energia e il clima approvato lo scorso anno, la Slovenia si è impegnata per l'ulteriore utilizzo dell'energia nucleare e ha fissato il 2027 come ultimo anno entro il quale deciderà la costruzione della seconda unità della centrale nucleare di Krsko. (Seb)