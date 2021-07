Roma 2021: Michetti, serve una grande banca della città che si fidi di imprese locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Roma manca una grande Banca di Roma, se la Banca è di Roma e investe su Roma, rispetto a una che viene da Milano e accetta un rischio venti, una Banca di Roma accetterebbe un rischio 50 o 60" negli investimenti. Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti, intervenendo a Sky Tg24. "C'è la Banca del Fucino, potrebbe essere da valorizzare, c'è anche il Monte dei Paschi che ha una vocazione verso il sud, ma questo sarà da vedere successivamente - ha aggiunto -. C'è però la necessità di un istituto di credito, che creda nella città di Roma e finanzi le attività di Roma, dobbiamo trasformare Roma in un grande cantiere e abbiamo necessità di un istituto che creda in Roma, si fidi delle imprese romane e le tratti con dignità".(Rer)