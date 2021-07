India: Kashmir, due militanti separatisti uccisi da forze sicurezza nel distretto di Shopian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due militanti separatisti sono stati uccisi oggi dalle forze di sicurezza nel Territorio indiano di Jammu e Kashmir, in un conflitto a fuoco avvenuto nel distretto di Shopian. Lo ha reso noto l’ispettore generale della polizia locale, Vijay Kumar, aggiungendo che i due uomini uccisi erano affiliati all’organizzazione terroristica Lashkar-e-Taiba (Let). Uno dei due, identificato come Ishfaq Dar alias Abu Akram, sarebbe stato attivo nella Valle del Kashmir dal 2017 e avrebbe avuto un ruolo di comando. Kumar ha riferito che sul luogo della sparatoria sono state sequestrate armi e munizioni e che nell’area è ancora in corso un’operazione che coinvolge la polizia territoriale, la Forza di polizia centrale di riserva (Crpf) e l’Esercito. Venerdì scorso Kumar ha dichiarato che i militanti uccisi dalle forze di sicurezza nella Valle dall’inizio dell’anno sono 78, di cui 39 affiliati a Let e altri appartenenti a Hizbul Mujahideen e Al-Badr. (segue) (Inn)