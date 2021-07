Borsellino: Brunetta, a noi spetta impegno quotidiano contro tutte le mafie, ladre di futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio di 29 anni fa "la mafia azionò ancora una volta il tritolo a Palermo per uccidere il giudice Paolo Borsellino e tutta la sua scorta, soltanto 57 giorni dopo la strage di Capaci che costò la vita a Giovanni Falcone e ai suoi uomini". Lo ricorda in una nota Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione. "Per la mafia - prosegue il ministro - doveva essere il funerale della legalità e la vittoria dell'anti-Stato e, invece, fiorì una stagione di consapevolezza e di sdegno in tutto il Paese, che arriva fino a oggi". Per il ministro della Pubblica amministrazione, "a noi spetta il dovere della memoria di quei sacrifici, ma anche la responsabilità dell'impegno concreto quotidiano e della guardia alta contro tutte le mafie, colpevoli di rubare l'avvenire e la dignità all'Italia intera e soprattutto ai giovani. L'esempio, la dirittura morale e la lucida consapevolezza di Paolo Borsellino vivono in noi" aggiunge la nota. "Un pensiero va alla famiglia, ai colleghi e alle forze dell'ordine che continuano a lottare ogni giorno per il futuro dell'Italia. Noi - conclude Brunetta - non dimentichiamo". (Com)