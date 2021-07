Romania: ministro Salute, la quarta ondata della pandemia di Covid-19 colpirà i non vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quarta ondata della pandemia di Covid-19 riguarderà i non vaccinati. Lo ha detto il ministro romeno della Salute, Ioana Mihaila in un intervento all'emittente televisiva "Digi 24". "Ci stiamo preparando per la quarta ondata da molto tempo, già dalla fine della terza. Quando abbiamo modificato l'ordinanza per la riapertura degli ospedali, abbiamo chiesto alle strutture e ai dipartimenti di sanità pubblica di allegare un piano per riportare il numero di posti letto per i pazienti Covid a un numero maggiore, in caso di recrudescenza dei casi. Ma qui stiamo parlando della sfortunata situazione in cui abbiamo molti pazienti ricoverati. Ciò di cui dobbiamo essere consapevoli è che anche in quei Paesi dove, in effetti, il numero di casi è cresciuto, il numero di ricoveri e il numero di decessi non sono aumentati in modo significativo o non tanto quanto nelle ondate precedenti. In sostanza, anche se i casi sono aumentati, le persone vaccinate non sono a rischio di sviluppare una forma grave della malattia", ha dichiarato il ministro. (segue) (Rob)