Vaccino: Campomenosi (Lega) su green pass, Letta cerca consenso puntando su chi ha paura del virus

- Mi capita spesso di confrontarmi con esponenti del Partito democratico, anche a livello locale, e mi sembrano più coerenti del loro segretario: se c'è qualcuno che in questi mesi ha cercato di inseguire a tutti i costi il consenso, quello è proprio Enrico Letta, come d'altronde ha dimostrato anche con il suo rifiuto ad ogni tentativo di mediazione sul ddl Zan. Lo ha dichiarato in un'intervista a "iNews24.it" l'europarlamentare della Lega Marco Campomenosi, che in riferimento alle diverse opinioni sul green pass ha aggiunto di aver "parlato con gli amici di Forza Italia e ho avuto modo di verificare le loro differenti opinioni in merito alla proposta". "Quanto al presidente della regione Liguria Giovanni Toti, mi pare evidente che voglia differenziarsi il più possibile da Salvini e Meloni per ragioni politiche: l'ha fatto anche la scorsa settimana in Consiglio regionale, votando con la sinistra una mozione di censura nei confronti di un comune amministrato dal centrodestra", ha continuato, parlando di una "strategia politica che personalmente mi interessa poco". "Personalmente ho qualche riserva sui ristoranti al chiuso visto anche quanto hanno dovuto attendere per poter tornare a lavorare, mentre per le discoteche, che capisco possano invece essere un settore più a rischio, va bene se viene utilizzato affinché possano riaprire, diventando così anche uno strumento attraverso cui riuscire a certificare lo stato di salute di chi entra: ora non so quale sarà la posizione finale, ma immagino che Salvini e i ministri della Lega si stiano già confrontando su questo", ha affermato, commentando anche le dichiarazioni del leader della Lega, Matteo Salvini, sulla necessità di "non terrorizzare i cittadini". "Da questo punto di vista, credo sia un grave errore continuare a rappresentare la situazione più grave di quanto non sia realmente: anche quando c'è stato il dibattito sul togliere l'obbligo della mascherina all'aperto, ricordo bene i soliti virologi, ormai star televisive, che prevedevano migliaia di morti e di ricoveri a luglio, quando poi invece, fortunatamente, non è stato così", ha concluso. (Rem)