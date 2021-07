Cultura: a Roma dal 21 al 25 luglio c'è "Letterature" con un nuovo format che include più arti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dettaglio il programma prevede: nella prima serata di mercoledì 21 luglio Melino Imparato apre il festival leggendo versi del poeta scomparso Franco Scaldati dall'opera "Lucio", il testo sarà letto nella lingua originale, in siciliano. Gli altri ospiti della serata: Aixa de la Cruz, Carmen Maria Machado, Amity Gaige, Sebastiano Mauri. La seconda serata di giovedì 22 luglio si apre con le poesie di Elisa Biagini, seguiranno i racconti di Vito Mancuso, Roberto Alajmo, Nicholas Jubber e Gianrico Carofiglio. La terza serata di venerdì 23 luglio sarà aperta dalle poesie di Jhumpa Lahiri, gli altri ospiti che animeranno la serata con i loro racconti inediti saranno Emanuele Trevi, vincitore del Premio Strega 2021, Katharina Volckmer e Jonathan Coe. La serata si concluderà con una riflessione a braccio di Roberto Saviano. Il poeta Milo De Angelis apre la quarta serata di sabato 24 luglio, a seguire i racconti di Mario Desiati, Muriel Barbery, Nathalie Léger e Assaf Gavron. La serata conclusiva di domenica 25 luglio inizierà con la riflessione a braccio di Erri De Luca, a seguire i racconti di Cristina Morales, Roberto Venturini, Patrick McGrath. Concluderà la serata e chiuderà il Festival l'intervento a braccio di Stefano Massini. "Letterature festival internazionale di Roma" andrà oltre le cinque serate allo Stadio Palatino, prevedendo, grazie al coinvolgimento dell'intera rete delle Biblioteche di Roma, appuntamenti pomeridiani nelle biblioteche che quest'anno per la prima volta ospiteranno alcuni degli autori che la sera saranno presenti allo Stadio Palatino e che presenteranno i loro libri in biblioteca. Tre gli appuntamenti del Fuori Festival: giovedì 22 luglio ore 18 alla Biblioteca Villa Leopardi incontro con Sebastiano Mauri dal titolo "La nuova terra" (Guanda) con Filippo La Porta e Paola D'Angelo, venerdì 23 luglio alle 18 alla Casa delle Letterature incontro con Carmen Maria Machado dal titolo "Nella casa dei tuoi sogni" (Codice edizioni) con Barbara Leda Kenny, sabato 24 luglio alle 18 alla Biblioteca Flaminia incontro con Cristina Morales dal titolo "Lettura facile" (Guanda) con Alessandra Pigliaru e Nadia Terranova.(Rer)