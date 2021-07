Terrorismo: Stoltenberg, l'odio si combatte con la tolleranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario Nato, Jens Stoltenberg, in una intervista a "La Stampa" spiega che "il terrorismo e la violenza arrivano mascherati in molte forme e sembianze, che si nascondono dietro idee e fedi, ma alla fine sono forme d'odio che prescindono da religioni e ideologie". Dieci anni dopo il massacro di Utoya e dopo il suo incarico alla Nato è ancora convinto di quello che disse allora, che alla violenza bisogna rispondere con la tolleranza: "Il terrorismo si combatte con l'amore, sì. L'odio si combatte con la tolleranza. I principi di apertura e accoglienza oggi sono più forti che mai. Se 'loro' vogliono distruggere la democrazia con l'odio, noi dobbiamo combattere con l'amore, la libertà, i principi democratici. Questi valori sono sotto attacco, ma dobbiamo resistere". E se si trovasse di fronte Breivik oggi. "Non ho nessuna intenzione di parlargli, non ho niente da dirgli. Il nostro sistema giudiziario ha parlato per tutti noi". Quanto alla gestione della crisi, "ci sono stati degli errori, è cosa nota. La polizia avrebbe dovuto muoversi meglio. La crudele realtà è che avremmo potuto salvare delle vite. Ma ricordiamoci una cosa: c'è un solo responsabile da biasimare per questa immane tragedia". (segue) (Res)