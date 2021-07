Terrorismo: Stoltenberg, l'odio si combatte con la tolleranza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora oggi molti dei sopravvissuti subiscono minacce da parte dei neonazisti e Breivik continua ad essere un 'modello' per i suprematisti bianchi. "Lui non era solo neanche allora: questi individui hanno sempre una rete, condividono informazioni, si scambiano opinioni e sostegno. Il 22 luglio ha lasciato una cicatrice permanente nella nostra storia. Ma la brutale realtà è che ci sono molte più date: Bruxelles 22 marzo, Orlando 12 giugno, Nizza 14 luglio, Parigi 7 gennaio e 13 novembre... A Kabul e Baghdad quasi ogni settimana". "Non sono 'idee' che rimangono, - conclude Stoltenberg - è la violenza contro un modello di società aperta. Proteggerla è una nostra responsabilità, è una responsabilità di tutti". (Res)