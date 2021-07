Polonia: vicepresidente Gowin, basta ingerenze Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jaroslaw Gowin è il vicepremier e ministro dello Sviluppo polacco. È a capo di un piccolo partitino alleato del 'Pis' al potere a Varsavia. Era al governo con Donald Tusk, adesso lavora con la destra nazionalista di Jaroslav Kaczynski. È una presenza moderata in un governo che fa vanto, ad esempio, delle sue continui tensioni con la Ue. Continua lo scontro fra Ue e Polonia sulla riforma della magistratura. Si è pronunciata la Corte di Giustizia europea. "L'ambito delle competenze della Corte di Giustizia della Ue - spiega il vicepresidente a "la Repubblica" - suscita un'animata discussione in sempre più Paesi europei. Il governo polacco intraprenderà senz'altro un dialogo con la Corte. A nome mio posso dire che vedo lo spazio per un compromesso. Già qualche anno fa avevo proposto un emendamento sulla Sezione Disciplinare (oggetto di contestazioni). Intendo riproporlo". Esponenti del suo governo attaccano sistematicamente la Ue, ma sono felici di utilizzarne i fondi. "Dipende da cosa si intende per 'attacchi'. Io sono dichiaratamente a favore dell'integrazione europea, ma di una Europa delle patrie e non di un organismo sovranazionale. Critico la burocrazia della Commissione perché a mio parere entra troppo in profondità nelle azioni dei governi, a livello nazionale lo faccio come un partigiano dell'integrazione europea e non come un suo nemico". (segue) (Res)