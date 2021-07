Polonia: vicepresidente Gowin, basta ingerenze Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scontro con la Ue è sulla riforma del sistema giudiziario. "Ho preso le distanze dalla riforma del sistema giudiziario - spiega il vicepresidente polacco - perché fatta senza il necessario dialogo con la magistratura. La considero una sconfitta, ma sono convinto che la Polonia continui a essere uno Stato di diritto democratico. In maniera simile mi sono espresso sulla riforma della tv, che viene percepita come indirizzata contro una sola emittente critica nei confronti dell'attuale governo. Questa emittente appoggia le mie proposte di emendamento". Di recente 200 esponenti della società civile polacca, professori, studiosi hanno scritto alla Commissione europea per chiedere aiuto contro la deriva troppo autoritaria del governo polacco. "Durante il mio mandato precedente sono stato ministro dell'Università e della ricerca. All'epoca sono riuscito a realizzare una riforma del sistema di insegnamento superiore, la più profonda dal crollo del comunismo nell'89, dopo un ampio dialogo con professori e studenti. Dico questo perché credo nelle riforme frutto di dialogo sociale". (segue) (Res)