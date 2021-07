Polonia: vicepresidente Gowin, basta ingerenze Ue (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tema che divide buona parte dei Paesi europei dalla Polonia sono le campagne sugli Lgbtq. "Ho scelto di essere guidato dagli insegnamenti di Giovanni Paolo II e della Chiesa cattolica. Come cristiano non ho dubbi che tutti gli esseri umani abbiano uguale dignità. Le offese agli Lgbt sono moralmente inaccettabili. Ma la Costituzione polacca post-comunista del 1997 definisce il matrimonio come l'unione fra uomo e donna. Sento il dovere di difenderlo. E di difendere anche chi è vittima di una sorta di contro-intolleranza", ha concluso Gowin. (Res)