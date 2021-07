Migranti: Easo, Italia quarta nell'Ue per richieste di asilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è il quarto Stato membro dell'Ue per numero di richieste di asilo nel primo semestre del 2021, pari a 20.620. Il Paese è preceduto da Germania, Francia e Spagna, con rispettivamente 47.231, 32.212 e 25.823 domande di protezione internazionale. È quanto si apprenda dal rapporto sulla situazione dell'immigrazione e i rifugiati nell'Ue, elaborato dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (Easo). Il documento, classificato come confidenziale, è stato visionato dal quotidiano “Die Welt”. In fondo alla classifica dei Paesi dell'Unione europea per numero di richieste di asilo si collocano Lettonia, Estonia e Ungheria, con rispettivamente 58, 30 e 19 domande. Nella prima metà dell'anno, sono state presentate 194.808 domande di protezione internazionale nell'Ue più Svizzera e Norvegia. Il dato corrisponde in gran parte al risultato dello stesso periodo del 2020. (Geb)