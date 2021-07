Nord Africa: l'Algeria richiama il suo ambasciatore in Marocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria ha richiamato ieri il suo ambasciatore in Marocco, Abdelhamid Abdaoui, con effetto immediato, a seguito di commenti qualificati come "inammissibili" dell'ambasciatore marocchino a New York, Omar Hilale, sul "diritto del popolo della Cabilia all'autodeterminazione". In un comunicato stampa, il ministero degli Affari esteri algerino ha indicato che "l'Algeria si aspettava che il Regno del Marocco chiarisse la sua posizione finale sulla gravissima situazione creata dalle osservazioni inammissibilità del suo ambasciatore a New York". L'ambasciatore Hilale ha pubblicamente ed esplicitamente sostenuto il "diritto all'autodeterminazione del popolo Cabilia", regione algerina a maggioranza berbera. Il ministero degli Esteri ha definito la dichiarazione del diplomatico di Rabat come "avventurista, irresponsabile e manipolatrice". "In assenza di una risposta positiva e adeguata da parte marocchina, l'Algeria ha deciso di richiamare il suo ambasciatore a Rabat, per consultazioni e si riserva di intraprendere altre possibili misure in funzione dell'evoluzione della vicenda", conclude la nota. (segue) (Res)