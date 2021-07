Nord Africa: l'Algeria richiama il suo ambasciatore in Marocco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione della Cabilia è una linea rossa per le autorità algerine. Le rivendicazioni indipendentiste berbere vengono trattata alla stregua del terrorismo. Non a caso lo scorso 18 maggio, il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, ha annunciato durante una riunione dell’Alto consiglio di sicurezza la sua decisione di designare il movimento islamista Rachad e il Movimento per l’autodeterminazione della Cabilia (Mak) come gruppi terroristici. Alle ultime elezioni legislative anticipate del 12 giugno, in alcuni comuni berberi il tasso di astensionismo ha raggiunto punte del 100 per cento, a testimonianza della profonda frattura esistente. Nelle manifestazioni del movimento di protesta "Al Hirak", nato nel febbraio del 2019, decine di manifestanti sono stati arrestati per aver sventolato la bandiera berbera Amazigh - emblema rosso su spesse strisce orizzontali gialle, blu e verdi. (segue) (Res)