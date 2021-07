Nord Africa: l'Algeria richiama il suo ambasciatore in Marocco (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore marocchino a New York aveva convocato nei giorni scorsi una riunione del Movimento dei non allineati per "il diritto all'autodeterminazione per le persone che vivono nella regione della Cabilia", in riferimento alla minoranza algerina di lingua amazigh. Hilale aveva detto che l'Algeria non dovrebbe negare tale diritto mentre sostiene l'autodeterminazione per l'ex colonia spagnola del Sahara occidentale. Vale la pena ricordare che il Marocco controlla e governa la maggior parte del Sahara occidentale dal 1975 e rivendica la sovranità sul tratto dei territori desertici meridionali, ricchi di fosfati e di potenziali giacimenti di idrocarburi. L’annessione del Sahara occidentale al Marocco con la “Marcia verde” ha provocato una ribellione da parte del Fronte Polisario, gruppo che rivendica l'autodeterminazione, a sua volta sostenuto dalla vicina Algeria. Le Nazioni Unite hanno negoziato un cessate il fuoco nel 1991, interrotto poi lo scorso novembre. L'ultimo inviato delle Nazioni Unite, Horst Kohler, si è dimesso dall’incarico per motivi di salute nel maggio 2019. (segue) (Res)