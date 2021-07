Nord Africa: l'Algeria richiama il suo ambasciatore in Marocco (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fronte Polisario ha proclamato l’indipendenza della cosiddetta Repubblica democratica araba saharawi il 27 febbraio 1976. Ad oggi, tuttavia, la repubblica è riconosciuta da circa 80 paesi, ma non dalle Nazioni Unite e dall’Unione europea: la metà di questi Stati hanno peraltro “congelato” il riconoscimento per diversi motivi. Al contrario, sempre più paesi riconoscono l’autorità del Marocco nell’ex colonia spagnola, come dimostra la recente apertura di un consolato degli Emirati Arabi Uniti, della Giordania e Bahrein a Laayoune. Secondo il nuovo ministro degli Esteri dell’Algeria, Ramtane Lamamra, durante, la presunta ripresa del conflitto armato tra il Marocco e il Fronte Polisario meriterebbe maggiore attenzione da parte della comunità internazionale. Durante il suo intervento davanti ai partecipanti alla conferenza ministeriale di medio termine del movimento dei Paesi non allineati, il capo della diplomazia algerina ha invitato il segretario generale delle Nazioni Unite ad accelerare la nomina del suo inviato personale e ad avviare un processo politico credibile tra le due parti, con "l'obiettivo di raggiungere una soluzione politica equa e duratura che garantisca il diritto all'autodeterminazione del popolo della Repubblica Araba Saharawi, membro fondatore dell'Unione Africana". (Res)