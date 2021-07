Roma: fornisce un documento falso durante un controllo a Tiburtina, arrestato 25enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 25enne somalo, senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri alla stazione Tiburtina per aver fornito, durante un controllo, un documento d'identità falso e sul quale era riportata la foto corretta ma i dati di un italiano. Dopo la perquisizione i militari hanno anche rinvenuto e sequestrato anche due biglietti di autobus con le destinazioni di Marsiglia e Lione. Dopo l’arresto il giovane è stato portato in caserma e ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del rito direttissimo. (Rer)