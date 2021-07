Russia: governatore Khabarovsk contrario a costruzione terminal carbone nella baia di Storozh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore ad interim del Territorio di Khabarovsk, Mikhail Degtjarev, si è espresso contro la costruzione di un terminal per il carbone nella baia di Storozh, nel distretto di Vaninskij. In precedenza, le informazioni sulla costruzione di un terminal del carbone hanno causato proteste di massa tra i residenti locali e dei villaggi vicini. "Questo progetto non è stato approvato né dal governo del Territorio di Khabarovsk né - cosa più importante - dai residenti locali. Non ci sarà nessun terminal del carbone", ha scritto Degtjarev sul suo canale Telegram.(Rum)