Sardegna: emergenza Covid, l'isola verso la ripresa dei controlli negli scali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ripristiniamo un'intensificazione dei controlli rispetto agli arrivi dai Paesi che, in questo momento, hanno il più alto tasso di incidenza di casi dovuti alla variante Delta". Lo dichiara il presidente della Regione, Christian Solinas, annunciando che si sta lavorando sull'ordinanza che riporterà i controlli negli scali dell'isola. "Purtroppo – prosegue il presidente – ancora una volta la Sardegna dovrà provvedere da sé. Questi controlli si sarebbero dovuti svolgere alla fonte, cioè agli imbarchi prima della partenza. Avevamo chiesto allo Stato e all'Europa semplicemente di richiedere un controllo del Green pass e della condizione di negatività insieme al biglietto di viaggio. Invece ci ritroviamo, purtroppo, a dover intervenire direttamente". "Attualmente la situazione è sotto controllo – precisa il presidente in merito al quadro generale – fortunatamente le ospedalizzazioni sono basse". Anche nell'isola sono apprezzabili gli effetti della campagna di vaccinazione che prosegue con forza: "Le positività non sono proporzionali alle ospedalizzazioni, il che significa che il dato rilevante non può più essere solo quello della rilevazione di un caso, ma bisogna anche capire quale sia poi il decorso e la sintomatologia di questa positività". (segue) (Rsc)