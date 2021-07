Sardegna: criticità nel reparto di Ginecologia Oncologica di Brotzu di Cagliari, proteste delle pazienti protestano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le criticità sorte nel reparto di Ginecologia Oncologica dell'ospedale Brotzu di Cagliari, un'eccellenza della realtà sanitaria isolana, per la carenza di personale sono state rappresentate dalle donne in carico da anni al reparto, al commissario dell'Arnas Brotzu Paolo Cannas. "I servizi di cura e assistenza garantiti dalla struttura negli ultimi mesi sono venuti meno, fino a cessare del tutto in seguito al pensionamento delle tre ostetriche che gestivano le pre-ospedalizzazioni e le chemio al settimo piano dell'edificio – hanno spiegato le pazienti -. La carenza di personale ha costretto le pazienti a migrare in altre sedi per poter effettuare le cure chemioterapiche, facendo interrompere il rapporto di fiducia e continuità terapeutica in soggetti particolarmente fragili". "Siamo molto preoccupate – hanno aggiunto – perché l'attività svolta nel reparto non si limita agli aspetti chirurgici, peraltro spesso molto complessi in quanto riguardano diversi organi, ma è un approccio olistico, che consente di unire con rapidità all'azione chirurgica quella della chemioterapia, un aspetto fondamentale nel cancro all'ovaio. Ciò permette alla paziente e ai suoi familiari di essere al centro della cura e sentirsi completamente tutelata nella sua interezza e complessità. Significa avere accesso tempestivamente alle cure impedendo al cancro di proliferare e compromettere la vita e la qualità dell'esistenza". (segue) (Rsc)