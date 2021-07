Sardegna: criticità nel reparto di Ginecologia Oncologica di Brotzu di Cagliari, proteste delle pazienti protestano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso degli interventi le pazienti hanno portato testimonianze sui livelli di professionalità raggiunti dal reparto e che hanno consentito di offrire opportunità di vita a persone che, in alcuni casi, erano state prese in carico e poi abbandonate a un destino funesto da altri reparti di ospedali sardi o anche dall'Istituto Europeo di Oncologia o dall'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. E' stato anche ricordato, ancora una volta, l'assenza al Businco di un numero sufficiente di psicologi e assistenti sociali. Il commissario dell'Arnas ha affermato che l'azienda è intervenuta immediatamente per garantire il personale alla Ginecologia Oncologica, ma che le persone individuate hanno poi avuto problemi di salute. Sono state, quindi, reperite figure professionali da altri Reparti e l'attività, ha assicurato Cannas alle pazienti, potranno riprendere da subito. A breve, ha garantito, arriverà un'altra ostetrica che completerà la dotazione organica. (Rsc)