Francia: Covid, tasso di incidenza supera soglia di allerta in 37 dipartimenti

- In 37 dipartimenti di Francia il tasso di incidenza del coronavirus ha superato la soglia di allerta, fissata a 50 casi ogni 100 mila abitanti. È quanto emerge dall'ultimo bilancio di Santé Publique France. Tra le zone più colpite c'è il litorale, la regione di Parigi, l'Ile-de-France, e i dipartimenti d'oltremare. Intanto, oggi viene presentato al Consiglio dei ministri il progetto di legge contenente le misure annunciate dal presidente Emmanuel Macron il 12 luglio scorso. Tra queste l'obbligo vaccinale per il personale sanitario e l'estensione del green pass da inizio agosto a bar, ristoranti, treni e aerei. Intervenendo ai microfoni dell'emittente televisiva "BfmTv", il sottosegretario agli Affari europei, Clement Beaune, non ha escluso la possibilità di applicare nuovamente un coprifuoco localizzato. "È una possibilità", ha detto Beaune, sottolineando che si tratta di una misura che si potrebbe prendere nell'attesa che "il vaccino progredisca". (Frp)