Sardegna: giovane di Lollove rappresenterà l'Italia nel Consiglio europeo dei Giovani Agricoltori (2)

- Simone Ciferni dopo la laurea in Economia e Gestione Aziendale a Cagliari, si è voluto specializzare sullo sviluppo locale, in particolare sui piccoli paesi, e lo ha fatto sia in comunità simili a quella della sua Lollove in Sud Africa e Costa Rica e successivamente con lo studio di grandi centri come San Francisco e Washington. Dopodiché è tornato a Lollove, per realizzare il suo progetto attraverso l'azienda multifunzionale di famiglia. Ha coinvolto tutti i tredici compaesani, trasformando le debolezze in punti di forza, e trasformando Lollove in una detox destination, il luogo in cui si può riscoprire la quotidianità, fatta di cose semplici e allo stesso tempo rare. Progetto che nel 2019 gli ha consentito di vincere l'Oscar green regionale (premio di Coldiretti Giovani) nella categoria sostenibilità. "Sono onorato di questo incarico – afferma Simone Ciferni -. Era un mio traguardo quello di potermi confrontare con i colleghi europei e voglio condividere questa gioia con tutti i colleghi sardi di Coldiretti giovani". (Rsc)