Nepal: il primo ministro Deuba supera il voto di fiducia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera era stata sciolta dalla presidente Bhandari nella notte del 22 maggio su raccomandazione dell’allora primo ministro, Khadga Prasad Sharma Oli, nonché presidente del Partito comunista del Nepal marxista-leninista unificato (Cpn-Uml). Oli era uscito sconfitto da una mozione di fiducia per il voto contrario del Congresso, del Partito comunista del Nepal - Centro maoista (Cpn-m) guidato da Pushpa Kamal Dahal e dell’ala di Upendra Yadav del Partito socialista del popolo (Psp) e per l’astensione della minoranza dell’Uml che fa capo a Madhav Nepal e della corrente di Mahantha Thakur del Partito socialista, che nel frattempo si è scisso. Contro lo scioglimento sono state presentate 30 petizioni, con le firme di 146 deputati. Il giudice capo, Cholendra Shumsher Rana, ha formato un collegio costituzionale di cinque membri per esaminare le petizioni. Gli altri quattro giudici sono Deepak Kumar Karki, Anand Mohan Bhattarai, Tej Bahadur K.C. e Bam Kumar Shrestha. Il collegio si è espresso all’unanimità sull’incostituzionalità dello scioglimento. (segue) (Inn)