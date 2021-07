Nepal: il primo ministro Deuba supera il voto di fiducia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi politica in corso ormai da un anno nel Paese è legata a un conflitto interno ai comunisti. I partiti di Oli e Dahal si erano presentati da alleati e annunciando la fusione alle elezioni di fine 2017, vincendole nettamente. La fusione è avvenuta nel 2018, dando vita al Partito comunista del Nepal (Ncp), ma l’integrazione politica non è mai stata completata per divergenze ideologiche e personali tra i due leader. Dopo mesi di scontri le due componenti erano sostanzialmente arrivate alla scissione. Il 7 marzo la Corte suprema ha di fatto annullato la fusione del 2018 dichiarando illegittimo il riconoscimento da parte della Commissione elettorale del Partito comunista del Nepal cofondato da Oli e Dahal perché il nome era già stato registrato. Il giudizio ha dato ragione a Rishi Ram Kattel, presidente dell’omonimo Partito comunista del Nepal fondato nel 2013. La sentenza ha ripristinato il Centro maoista e l’Uml. Madhav Kumar Nepal, capocorrente dell’Uml che si era schierato con Dahal, con il suo gruppo, ha fatto ritorno all’Uml, e a una difficile convivenza con Oli. (Inn)