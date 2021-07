Usa: cinque deputati democratici texani positivi al Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' salito a cinque il numero dei deputati democratici del Texas risultati positivi al coronavirus dopo aver disertato i lavori parlamentari nel loro Stato, ed essere volati a Washington a bordo di aerei privati per bloccare l'approvazione della riforma elettorale voluta dalla maggioranza repubblicana del Texas. Lo riferisce il quotidiano "The Hill", secondo cui altri due deputati sono risultati positivi alla Covid-10 nella serata di ieri. "Alla luce di alcuni test positivi alla Covid-19 nel corso del fine settimana, il gruppo democratico alla Camera ha deciso di andare oltre le linee guida ufficiali e sottoporre a test rapidi tutti i membri dello staff a Washington Dc nel corso della settimana" recita una nota del partito. L'annuncio prova a placare le critiche nei confronti dei democratici texani, che la scorsa settimana diverse foto hanno immortalato a bordo di aerei privati senza mascherine, mentre lasciavano il loro Stato per far mancare il quorum ai lavori parlamentari. (Nys)