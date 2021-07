Usa: Olimpiadi Tokyo, la giovane tennista Gauff positiva al Covid, salterà i Giochi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giovane tennista statunitense Coco Gauff, che avrebbe dovuto guidare un team di 12 suoi connazionali alle Olimpiadi estive di Tokyo in programma dal 23 luglio, ha annunciato tramite il suo profilo Twitter di essere risultata positiva al coronavirus, e che dunque non potrà prendere parte all'evento sportivo in Giappone. Gauff, appena 17enne, ha espresso "profonda delusione": "Rappresentare gli Stati Uniti alle Olimpiadi è sempre stato il mio sogno, e spero che per me ci saranno molte altre occasioni di realizzarlo in futuro", recita il messaggio dell'atleta. La leggenda statunitense del tennis Serena Williams ha già annunciato che non prenderà parte ai Giochi a causa delle restrizioni ai viaggi che non le consentirebbero di portare con lei la figlia di 3 anni. (segue) (Nys)