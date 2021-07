Corea del Sud-Giappone: ancora incerta la visita di Moon a Tokyo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Interrogato sul caso, secondo la ricostruzione del “South China Morning Post”, Soma avrebbe detto al giornalista: “Il presidente Moon si sta masturbando. Il governo giapponese non può permettersi di occuparsi delle questioni bilaterali con la Corea del Sud tanto quanto la Corea del Sud crede. Il presidente Moon è impegnato in una guerra di nervi con se stesso”. Il diplomatico si è successivamente scusato per le sue parole e ha cercato di correggere il tiro, affermando di riferirsi “alla diplomazia sudcoreana” e non in maniera specifica a Moon. Dopo le parole di Soma, l’ambasciata giapponese a Seul ha pubblicato ieri una nota di scuse nel tentativo di evitare l’incidente diplomatico. “Alcune esternazioni sono state decisamente improprie e non appropriate a un diplomatico, anche se fatte durante una conversazione informale con un giornalista”, ha dichiarato l’ambasciatore Aiboshi. (segue) (Git)