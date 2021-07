Corea del Sud: Covid, governo inasprisce misure restrittive a livello nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud ha decretato un inasprimento a livello nazionale delle misure di distanziamento sociale tese a contenere la propagazione della Covid-19, dopo che per quasi due settimane il bilancio giornaliero dei contagi si è mantenuto sopra la soglia di mille casi. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati in tutto 1.252 casi, che portano il totale dall'inizio della pandemia a 179.203, secondo l'Agenzia sudcoreana per il controllo e la prevenzione delle malattie (Kdca). Si tratta di un calo di circa 200 casi rispetto a domenica, ma del bilancio più elevato mai registrato in Corea del Sud in un lunedì. Preoccupa le autorità il fatto che oltre il 30 per cento dei casi diagnosticati nell'arco dell'ultima settimana non era tracciabile. A partire da oggi, 19 luglio, in tutto il Paese sono proibiti gli assembramenti di più di quattro persone. (segue) (Git)