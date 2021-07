Roma 2021: Letta, battaglia più importante, se riparte Capitale riparte Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per noi la battaglia per riconquistare il Comune di Roma e dare un futuro a Roma è la principale. La Capitale non merita la situazione in cui si trova da anni. Per questo probabilmente è la battaglia più importante di tutte, di idee innanzitutto e di cultura politica. L'Italia riparte se riparte la sua Capitale". Lo ha detto il segretario Pd Enrico Letta, a margine della serata conclusiva della Festa dell'Unità di Roma, nel quartiere Testaccio. "L'impegno che stiamo mettendo su Roma è enorme e fortissimo, per questo sono molto fiducioso sulle elezioni per Roma - ha aggiunto Letta -: abbiamo messo in campo Roberto Gualtieri, uno dei nostri pesi massimi dal punto di vista intellettuale e politico. Roma è la battaglia più importante di queste elezioni amministrative. Crediamo che l'Italia riparte se riparte la sua Capitale", ha concluso Letta.(Rer)