Giustizia: Letta su incontro Draghi-Conte, sicuro si troveranno giuste soluzioni

- Per l'incontro di domani tra il premier Mario Draghi e il leader in pectore del M5s Giuseppe Conte, "sono sicuro che sarà una giornata positiva, nella quale si troveranno le giuste soluzioni. Noi siamo in una maggioranza nella quale cerchiamo di dare il meglio su tutti i temi e lo faremo". Lo ha detto il segretario Pd Enrico Letta, a margine della serata conclusiva della Festa dell'Unità di Roma, nel quartiere Testaccio, interpellato in merito all'incontro di domani tra il leader in pectore del M5s Giuseppe Conte e il premier Mario Draghi, soprattutto sul tema giustizia. (Rer)