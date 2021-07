Business news: Cile, Banca centrale aumenta tasso di sconto a 0,75 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Cile (Bcc) ha deciso un aumento dello 0,25 per cento del Tasso ufficiale di sconto portandolo allo 0,75 per cento dopo oltre 16 mesi di stabilità fissata al tasso minimo tecnico. La decisione, segnala una nota della Bcc, è stata presa all'unanimità dal Consiglio direttivo in considerazione del forte stimolo fiscale adottato dal governo negli ultimi mesi e degli ultimi indicatori riguardanti una forte ripresa dell'attività economica. Secondo la Bcc entrambi questi fattori "generano le condizioni per una riduzione dello stimolo monetario". La Banca centrale sottolinea ad ogni modo che il Cile attraversa un contesto di "ripresa graduale dell'attività economica" e che "la politica monetaria continuerà ad accompagnare tale ripresa" e prevede il "mantenimento di un tasso al di sotto del livello neutrale per almeno i prossimi due anni". (Res)