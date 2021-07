Usa: Covid, governo federale aumenta pressioni sui social media contro informazioni false

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente Usa, Joe Biden, ha intensificato le pressioni sui social media affinché operino una ulteriore stretta sui contenuti relativi alla pandemia di coronavirus bollati come disinformazione dallo Stato federale. Lo scrive il quotidiano "The Hill", ricordando che la scorsa settimana ha destato polemiche l'ammissione da parte della portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, del fatto che il governo Usa segnala attivamente a Facebook e ad altri social media i contenuti relativi a pandemia e vaccini da rimuovere. Il chirurgo generale degli Stati Uniti, Vivek Murthy, ha emesso una linea guida la scorsa settimana, nella quale la disinformazione in merito alla pandemia viene definita una "minaccia pressante", e nella quale i social media vengono accusati di fare da megafono a informazioni false e "spesso pericolose". "La disinformazione in materia di sanità pubblica non è iniziata con la Covid-19. Quel che è cambiato ora, è la velocità e la portata della sua diffusione", ha dichiarato il funzionario nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca. (segue) (Nys)