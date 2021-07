Usa: Covid, governo federale aumenta pressioni sui social media contro informazioni false (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo una decisa accelerazione della campagna vaccinale contro la Covid-19 nei mesi scorsi, l'amministrazione del presidente Joe Biden si è scontrata col gran numero di cittadini statunitensi scettici nei confronti dei vaccini contro la Covid-19, della loro efficacia e dei rischi; il governo federale ha mancato l'obiettivo di vaccinare il 70 per cento della popolazione Usa entro il 4 luglio, il tasso di vaccinazione è calato e la variante Delta del virus si sta propagando rapidamente nel Paese. Un rapporto pubblicato dal Centro per il contrasto dell'odio online sostiene che appena una dozzina di account sui principali social media sia responsabile del 65 per cento dei contenuti anti-vaccini sul web. Tale stima è frutto dell'analisi di 812mila messaggi pubblicati su Facebook e Twitter tra il primo febbraio e il 16 marzo scorsi. Murthy ha accusato "le aziende tecnologiche" d'aver "consentito alla disinformazione di avvelenare il nostro ambiente dell'informazione, senza porre i responsabili di fronte alle loro responsabilità". (segue) (Nys)