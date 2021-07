Usa: Covid, governo federale aumenta pressioni sui social media contro informazioni false (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un vero e proprio attacco alla natura stessa dei social media, il funzionario ha accusato i social media di aver "progettato sistemi come i pulsanti 'mi piace' che premiano gli utenti per la condivisione di contenuti ad elevata carica emotiva (...) e i loro algoritmi tendono a sottoporci più contenuti simili a quelli che siamo soliti visualizzare, trascinandoci sempre più profondamente in un pozzo di disinformazione". Venerdì scorso, 18 luglio, il presidente Biden ha accusato apertamente i social media di "uccidere persone", ed ha sostenuto che "l'unica pandemia al momento sia tra i non vaccinati, punto". Facebook ha reagito duramente, affermando tramite un portavoce che la società "non si farà influenzare da accuse totalmente prive di riscontri di fatto". (Nys)