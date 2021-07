Giappone: consenso governo Suga crolla al 35,9 per cento in vista delle Olimpiadi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di approvazione del governo guidato dal primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, è crollato al 35,9 per cento, il dato peggiore dall'insediamento del premier nel settembre 2020. Lo certifica un sondaggio dell'agenzia di stampa "Kyodo" pubblicato ieri, 18 luglio, ad appena una settimana dall'inizio delle Olimpiadi estive di Tokyo in programma dal 23 luglio. Il tasso di sfiducia nell'Esecutivo è amentato al 49,8 per cento, percentuale che rappresenta a sua volta un record negativo per il Gabinetto in carica. Ad oggi il 30 per cento dei cittadini giapponesi è ancora convinto che la decisione di procedere con le Olimpiadi sia stata sbagliata alla luce dei rischi pandemici; sull'opinione pubblica ha influito nei giorni scorsi anche la fuga di un atleta ugandese che sarebbe dovuto rientrare nel suo Paese dopo aver mancato la qualificazione, e che le autorità cercano di rintracciare da giorni senza successo. L'87 per cento delle persone che hanno preso parte al sondaggio esprime una qualche forma di preoccupazione per le Olimpiadi, e il 67,9 per cento dubita dell'efficacia dello stato di emergenza pandemica in vigore a Tokyo. Il 72,3 per cento degli intervistati imputa al primo ministro Suga le polemiche per il progetto di legge, poi ritirato dal governo, che avrebbe coinvolto fornitori all'ingrosso e istituti finanziari nel perseguimento dei locali che non si adeguano al rifiuto di servire alcolici. (segue) (Git)