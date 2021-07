Taiwan-Giappone: cancellata visita a Tokyo del ministro Digitale Tang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan ha annunciato la cancellazione della visita a Tokyo del ministro per il Digitale Audrey Tang in occasione delle Olimpiadi estive di Tokyo, come membro della delegazione ufficiale dell'Isola ai Giochi. L'annuncio segue l'invio a Taipei di una nota da parte del Comitato olimpico internazionale (Cio), secondo cui l'accesso alla cerimonia di apertura dei Giochi, il 23 luglio, sarà limitata ai capi di Stato e di governo. Taipei aveva annunciato l'invio di Tang nel ruolo di capo della delegazione taiwanese ai Giochi lo scorso 10 luglio. Il ministro, un programmatore informatico esperto, ha lavorato personalmente a sistemi informatizzati per la distribuzione di mascherine e la prenotazione delle vaccinazioni nell'Isola. (Cip)