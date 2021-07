Usa: Los Angeles, arresti durante una protesta per i diritti dei transessuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Los Angeles, in California, hanno effettuato arresti ieri, 18 luglio, in risposta a scontri tra opposti gruppi di manifestanti durante una protesta per i diritti dei transessuali. La manifestazione è stata organizzata dopo la diffusione di un video su Instagram della cliente di una Spa cittadina, che lamentava la presenza davanti alla figlia di un transessuale con i genitali in vista nella sezione femminile dell'esercizio commerciale. La dirigenza della spa aveva reagito difendendo la politica aziendale che consente la presenza dei transessuali nella sezione femminile dei locali. Le autorità cittadine sono intervenuti quando i partecipanti a una contro-manifestazione si sono scontrati con i manifestanti. Secondo un portavoce della Polizia di Los Angeles, alcuni dei manifestanti hanno lanciato fumogeni e altri oggetti contro gli agenti di polizia, che hanno reagito effettuando arresti. (Nys)